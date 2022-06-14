Лига наций. Франция сенсационно проиграла Хорватии и потеряла шансы отстоять титул — видео
Сборная Франции проиграла дома Хорватии (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)
В футбольной Лиге наций состоялся несколько матчей четвертого тура группового раунда.
В группе 1 элитного дивизиона действующий победитель турнира и чемпион мира сборная Франции уступила на своем поле Хорватии, из-за чего потеряла шансы на выход в финальный турнир — 0:1.
Автором гола ударом с пенальти стал Лука Модрич. Тем самым гости поднялись на второе место в квартете, чьим лидером остается Дания, которая победила Австрию — 2:0.
Результаты 4 тура Лиги наций:
Дивизион А
Франция — Хорватия 0:1
Гол: Модрич, 5 (пен.)
Дания — Австрия 2:0
Голы: Винд, 21, Ольсен, 37
Дивизион B
Исландия — Израиль 2:2
Голы: Торстейнссон, 9, Хельгасон, 60 — Гретарссон, 35 (автогол), Перец, 65
Дивизион C
Казахстан — Словакия 2:1
Голы: Вороговский, 18, Астанов, 39 — Беро, 51
Азербайджан — Беларусь 2:0
Голы: Эмрели, 76, Сейдаев, 90+3
В третьем туре Лиги наций Украина разгромила Армению на своем поле со счетом 3:0 и возглавила группу.
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