Лига наций. Франция сенсационно проиграла Хорватии и потеряла шансы отстоять титул — видео 14 июня, 02:04 Цей матеріал також доступний українською Сборная Франции проиграла дома Хорватии (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

В футбольной Лиге наций состоялся несколько матчей четвертого тура группового раунда.



В группе 1 элитного дивизиона действующий победитель турнира и чемпион мира сборная Франции уступила на своем поле Хорватии, из-за чего потеряла шансы на выход в финальный турнир — 0:1.

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Автором гола ударом с пенальти стал Лука Модрич. Тем самым гости поднялись на второе место в квартете, чьим лидером остается Дания, которая победила Австрию — 2:0.

Результаты 4 тура Лиги наций:

Дивизион А

Франция — Хорватия 0:1

Гол: Модрич, 5 (пен.)

Дания — Австрия 2:0

Голы: Винд, 21, Ольсен, 37

Фото: flashscore.ua

Дивизион B

Исландия — Израиль 2:2

Голы: Торстейнссон, 9, Хельгасон, 60 — Гретарссон, 35 (автогол), Перец, 65

Фото: flashscore.ua

Дивизион C

Казахстан — Словакия 2:1

Голы: Вороговский, 18, Астанов, 39 — Беро, 51

Азербайджан — Беларусь 2:0

Голы: Эмрели, 76, Сейдаев, 90+3

Фото: flashscore.ua

В третьем туре Лиги наций Украина разгромила Армению на своем поле со счетом 3:0 и возглавила группу.



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