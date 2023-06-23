Невероятный шедевр: Воспитанник ПСЖ отметился огненным голом пяткой на молодежном Евро-2023 — видео 23 июня, 09:35 Арно Калимуэндо (Фото:instagram.com/arnaud_kalimuendo)

В рамках стартового тура группового этапа молодежного чемпионата Европы-2023 сборная Франции одолела команду Италии (2:1).

Изюминкой поединка стал первый гол французской команды. Нападающий Ренна Арно Калимуэндо нанес удар пяткой, после чего мяч пролетел между ног итальянцу и залетел в ворота от дальней штанги.

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Уже сейчас можно смело сказать, что данный гол претендует на звание самого лучшего по итогам турнира.

Отметим, что до конца первого тайма итальянцы сравняли счет, но после перерыва «трехцветные» забили второй, который и позволил им выиграть встречу.

Сборная Франции вместе со Швейцарией возглавили группу D. Команды с этой группы являются потенциальными соперниками Украины в ¼ финала, если подопечные Руслана Ротаня выйдут в плей-офф.

Напомним, в первом туре турнира сборная Украины обыграла Хорватию (2:0). В следующем поединке украинская команда сыграет с Румынией. Матч состоится в субботу, 24 июня.