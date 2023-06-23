Невероятный шедевр: Воспитанник ПСЖ отметился огненным голом пяткой на молодежном Евро-2023 — видео

23 июня, 09:35
Поделиться:
Арно Калимуэндо (Фото:instagram.com/arnaud_kalimuendo)

Арно Калимуэндо (Фото:instagram.com/arnaud_kalimuendo)

В рамках стартового тура группового этапа молодежного чемпионата Европы-2023 сборная Франции одолела команду Италии (2:1).

Изюминкой поединка стал первый гол французской команды. Нападающий Ренна Арно Калимуэндо нанес удар пяткой, после чего мяч пролетел между ног итальянцу и залетел в ворота от дальней штанги.

Видео дня

Уже сейчас можно смело сказать, что данный гол претендует на звание самого лучшего по итогам турнира.

Отметим, что до конца первого тайма итальянцы сравняли счет, но после перерыва «трехцветные» забили второй, который и позволил им выиграть встречу.

Читайте также:
Талисманом Евро-2024 выбрали медведя — фото

Сборная Франции вместе со Швейцарией возглавили группу D. Команды с этой группы являются потенциальными соперниками Украины в ¼ финала, если подопечные Руслана Ротаня выйдут в плей-офф.

Напомним, в первом туре турнира сборная Украины обыграла Хорватию (2:0). В следующем поединке украинская команда сыграет с Румынией. Матч состоится в субботу, 24 июня.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Франции

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X