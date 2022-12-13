Франция — Марокко. Где и когда смотреть матч полуфинала ЧМ-2022
Франция одержала пять побед в семи последних играх (Фото:REUTERS/Matthew Childs)
НВ представляет анонс поединка полуфинала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре между сборными Франции и Марокко.
Матч Франция — Марокко состоится в Эль-Хауре 14 декабря на стадионе Эль-Баит. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.
Что нужно знать о сборной Франции перед матчем:
- с 6 очками заняла первое место в группе D после побед над Австралией (4:1) и Данией (2:1) и поражения от Туниса (0:1), в 1/8 финала обыграла Польшу (3:1), в четвертьфинале прошла Англию (2:1);
- в случае выхода в финал ее соперником станет победитель игры Аргентина — Хорватия;
- одержала пять побед в семи последних играх при двух поражениях;
- не имеет кадровых проблем перед поединком.
Что нужно знать о сборной Марокко перед матчем:
- с 7 очками заняла первое место в группе F после ничьей с Хорватией (0:0) и побед над Бельгией (2:0) и Канадой (2:1), в 1/8 финала победила Испанию (0:0, 3:0 по пенальти), в четвертьфинале — Португалию (1:0);
- в случае выхода в финал ее соперником станет победитель игры Аргентина — Хорватия;
- не знает поражений 10 поединков кряду во всех турнирах при восьми победах и двух ничьих;
- не сыграет нападающий Шеддира (дисквалификация), под вопросом участие защитника Саисса (травма).
Ориентировочные составы:
Франция: Льорис — Кунде, Варан, Упамекано, Т. Эрнандес — Чуамени, Рабьо — Дембеле, Гризманн, Мбаппе — Жиру
Марокко: Буну — Хакими, Эль-Ямик, Агерд, Мазрауи — Унаи, Амрабат, Амалла — Зиеш, Эн-Несири, Буфаль
НВ