Франция — Марокко. Где и когда смотреть матч полуфинала ЧМ-2022 13 декабря, 16:34 Франция одержала пять побед в семи последних играх (Фото:REUTERS/Matthew Childs)

НВ представляет анонс поединка полуфинала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре между сборными Франции и Марокко.



Матч Франция — Марокко состоится в Эль-Хауре 14 декабря на стадионе Эль-Баит. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.

Видео дня

Что нужно знать о сборной Франции перед матчем:

с 6 очками заняла первое место в группе D после побед над Австралией ( 4:1) и Данией ( 2:1) и поражения от Туниса ( 0:1), в 1/8 финала обыграла Польшу ( 3:1), в четвертьфинале прошла Англию ( 2:1);

4:1) и Данией 2:1) и поражения от Туниса 0:1), в 1/8 финала обыграла Польшу 3:1), в четвертьфинале прошла Англию 2:1); в случае выхода в финал ее соперником станет победитель игры Аргентина — Хорватия;

одержала пять побед в семи последних играх при двух поражениях;

не имеет кадровых проблем перед поединком.

Что нужно знать о сборной Марокко перед матчем:

с 7 очками заняла первое место в группе F после ничьей с Хорватией ( 0:0) и побед над Бельгией ( 2:0) и Канадой ( 2:1), в 1/8 финала победила Испанию ( 0:0, 3:0 по пенальти), в четвертьфинале — Португалию ( 1:0);

0:0) и побед над Бельгией 2:0) и Канадой 2:1), в 1/8 финала победила Испанию 0:0, 3:0 по пенальти), в четвертьфинале — Португалию 1:0); в случае выхода в финал ее соперником станет победитель игры Аргентина — Хорватия;

не знает поражений 10 поединков кряду во всех турнирах при восьми победах и двух ничьих;

не сыграет нападающий Шеддира ( дисквалификация), под вопросом участие защитника Саисса ( травма).

Ориентировочные составы:

Франция: Льорис — Кунде, Варан, Упамекано, Т. Эрнандес — Чуамени, Рабьо — Дембеле, Гризманн, Мбаппе — Жиру

Марокко: Буну — Хакими, Эль-Ямик, Агерд, Мазрауи — Унаи, Амрабат, Амалла — Зиеш, Эн-Несири, Буфаль

НВ