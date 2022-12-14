Франция — Марокко. Онлайн-трансляция матча полуфинала ЧМ-2022 14 декабря, 01:15 Франция рассчитывает выйти во второй финал чемпионата мира кряду (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

НВ следит за ходом поединка полуфинала чемпионата мира 2022 по футболу между сборными Франции и Марокко. Начало — в 21:00 по киевскому времени сегодня, 14 декабря.



Ориентировочные составы:

Франция: Льорис — Кунде, Варан, Упамекано, Т. Эрнандес — Чуамени, Рабьо — Дембеле, Гризманн, Мбаппе — Жиру

Марокко: Буну — Хакими, Эль-Ямик, Агерд, Мазрауи — Унаи, Амрабат, Амалла — Зиеш, Эн-Несири, Буфаль

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Матч состоится в катарском Эль-Хауре на стадионе Эль-Баит. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Франция заняла первое место в группе D после побед над Австралией, Данией и поражения от Туниса, в 1/8 финала обыграла Польшу, в четвертьфинале прошла Англию.

Команда одержала пять побед в семи последних играх при двух поражениях. Коллектив не имеет кадровых проблем перед поединком.

Марокко заняло первое место в группе F после ничьей с Хорватией, а также побед над Бельгией и Канадой, в 1/8 финала победило Испанию, в четвертьфинале прошло Португалию.

Команда не знает поражений 10 игр кряду во всех турнирах при восьми победах и двух ничьих. За коллектив не сыграет нападающий Шеддира (дисквалификация), под вопросом участие защитника Саисса (травма).

Статистика знает пять матчей между соперниками. Франция одержала три победы, Марокко — ни одной. Еще два поединка завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Франция — фаворит матча. Коэффициент на ее победу в основное время равен 1,55, то, что по итогам 90 минут игры выиграет Марокко, оценивается в 7,00, ничья — в 3,70.