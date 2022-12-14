В финале французы сыграют с аргентинцами, которые накануне разгромили хорватов .

В финале Франция сыграет с Аргентиной (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

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