Франция — Марокко. Видео голов и обзор полуфинала ЧМ-2022
В финале Франция сыграет с Аргентиной (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)
Сборная Франции со счетом 2:0 обыграла национальную команду Марокко в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре и стала вторым финалистом турнира.
Франция — Марокко 2:0
Голы: Эрнандес, 5, Коло Муани, 79
Франция: Льорис — Кунде, Варан, Конате, Эрнандес — Фофана, Тчуамени, Гризманн — Дембеле (Коло Муани, 78), Мбаппе, Жиру (Тюрам, 65)
Марокко: Буну — Хакими, Эль-Ямик, Агер, Мазрауи (Аттийят-Аллах, 46), Саис (Амалла, 21; Абде, 78) — Унахи, Амрабат — Буфаль (Абухляль, 66), Зиеш, Эн-Несири (Хамдалла, 66)
Предупреждение: Буфаль, 27
В финале французы сыграют с аргентинцами, которые накануне разгромили хорватов.