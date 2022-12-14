Франция — Марокко. Видео голов и обзор полуфинала ЧМ-2022

14 декабря, 23:41
Поделиться:
В финале Франция сыграет с Аргентиной (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

В финале Франция сыграет с Аргентиной (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Сборная Франции со счетом 2:0 обыграла национальную команду Марокко в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре и стала вторым финалистом турнира.

Читайте также:
Франция — Марокко 2:0. События по минутам матча полуфинала ЧМ-2022

Франция — Марокко 2:0
Голы: Эрнандес, 5, Коло Муани, 79

Франция: Льорис — Кунде, Варан, Конате, Эрнандес — Фофана, Тчуамени, Гризманн — Дембеле (Коло Муани, 78), Мбаппе, Жиру (Тюрам, 65)

Видео дня

Марокко: Буну — Хакими, Эль-Ямик, Агер, Мазрауи (Аттийят-Аллах, 46), Саис (Амалла, 21; Абде, 78) — Унахи, Амрабат — Буфаль (Абухляль, 66), Зиеш, Эн-Несири (Хамдалла, 66)

Предупреждение: Буфаль, 27

В финале французы сыграют с аргентинцами, которые накануне разгромили хорватов.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Видео ЧМ-2022 Сборная Франции

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X