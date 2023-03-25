Отбор на Евро-2024. Франция разгромила Нидерланды, Бельгия — Швецию, Чехия переиграла Польшу — видео

25 марта, 02:16
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Мбаппе (слева) забил два мяча (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Мбаппе (слева) забил два мяча (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Состоялись матчи первого тура отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года в группах B, E, F и G.

В центральном поединке дня в группе B вице-чемпион мира сборная Франции разгромила дома команду Нидерландов со счетом 4:0.

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Хозяева выигрывали 3:0 уже к 21-й минуте игры благодаря голам Гризманна, Упамекано и Мбаппе, после чего последний оформил дубль на 88-й минуте.

Видео дня

Также разгромно на выезде в группе F победила у Швеции Бельгия — 3:0. Гости увезли очки усилиями Ромелу Лукаку, который забил все три мяча.

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В квинтете E сборная Чехии обыграла дома команду Польши — 3:1. На голы Крейчи, Чванчары и Кухты у хозяев гости ответили лишь взятием ворот Шиманьски на 87-й минуте.

Результаты матчей отбора на Евро-2024:

Группа B

Франция — Нидерланды 4:0
Голы: Гризманн, 2, Упамекано, 8, Мбаппе, 21, 88

Гибралтар — Греция 0:3
Голы: Масурас, 11, Чионич, 45, Бакасетас, 58

Группа E

Чехия — Польша 3:1

Голы: Крейчи, 1, Чванчара, 3, Кухта, 64 — Д. Шиманский, 87

Молдова — Фарерские острова 1:1
Голы: Николаеску, 86 — Миккельсен, 27

Группа F

Швеция — Бельгия 0:3
Голы: Лукаку, 35, 49, 83

Австрия — Азербайджан 4:1
Голы: Забитцер, 28, 50, Грегорич, 29, Баумгартнер, 69 — Махмудов, 64

Группа G

Болгария — Черногория 0:1
Гол: Крстович, 70

Сербия — Литва 2:0
Голы: Тадич, 16, Влахович, 53

Накануне в матче группы С между соперниками сборной Украины Англия на выезде одержала победу над Италией со счетом 2:1.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Сборная Австрии Сборная Польши Сборная Франции Сборная Чехии Сборная Бельгии Сборная Швеции Сборная Нидерландов Сборная Сербии Евро-2024 Сборная Болгарии

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