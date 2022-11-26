Сборная Франции благодаря дублю Мбаппе победила Данию и стала первым участником 1/8 финала ЧМ-2022 — видео 26 ноября, 19:57 Франция уверенно лидирует в группе D (Фото:REUTERS/Peter Cziborra)

Сборная Франции победила команду Дании со счетом 2:1 в матче второго тура чемпионата мира по футболу и стала первым участником 1/8 финала.

После безголевого первого тайма Франция открыла счет на 61-й минуте, когда Мбаппе обыгрался с Эрнандесом и ударом низом отправил мяч в сетку.

Дании удалось отыграться через семь минут — Кристенсен забил ударом головой после розыгрыша углового.

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Однако французы все же сумели вырвать победу за четыре минуты до завершения основного времени, когда Гризманн навесил на дальнюю штангу, а Мбаппе замкнул мяч в ворота, оформив дубль.

Таким образом, Франция обеспечила себе место в 1/8 финала, где сыграет с одной из сборных группы С.

Франция — Дания 2:1

Голы: Мбаппе, 61, 86 — Кристенсен, 68

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Сообщалось, что в другом матче группы Австралия победила Тунис (1:0).