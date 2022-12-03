Франция — Польша. Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022
Команда Левандовского будет противостоять действующему чемпиону мира (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)
НВ представляет анонс поединка 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Франции и Польши.
Поединок Франция — Польша состоится в Дохе 4 декабря на стадионе Эль-Тумама. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.
Что нужно знать про сборную Франции перед матчем:
- с 6 очками заняла первое место в группе D после побед над Австралией (4:1), Данией (2:1) и поражения от Туниса (0:1);
- в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем матча Англия — Сенегал;
- выиграла три из пяти последних поединков во всех турнирах при двух поражениях;
- не имеет кадровых потерь перед игрой.
Что нужно знать про сборную Польши перед матчем:
- с 4 очками заняла второе место в группе C после ничьей с Мексикой (0:0), победы над Саудовской Аравией (2:0) и поражения от Аргентины (0:2);
- в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем матча Англия — Сенегал;
- потерпела поражение в прошлой игре после четырех поединков кряду без неудач при трех победах;
- не имеет кадровых потерь.
Ориентировочные составы:
Франция: Льорис — Кунде, Варан, Упамекано, Т. Эрнандес — Чуамени, Рабьо — Дембеле, Гризманн, Мбаппе — Жиру
Польша: Щенсны — Глик, Берешиньски, Кэш, Кивер — Крыховяк, Белик, Франковски, Зелиньски — Левандовски, Милик