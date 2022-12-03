Франция — Польша. Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022 3 декабря, 23:21 Команда Левандовского будет противостоять действующему чемпиону мира (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

НВ представляет анонс поединка 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Франции и Польши.



Поединок Франция — Польша состоится в Дохе 4 декабря на стадионе Эль-Тумама. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.

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Что нужно знать про сборную Франции перед матчем:

с 6 очками заняла первое место в группе D после побед над Австралией ( 4:1), Данией ( 2:1) и поражения от Туниса ( 0:1);

4:1), Данией 2:1) и поражения от Туниса 0:1); в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем матча Англия — Сенегал;

выиграла три из пяти последних поединков во всех турнирах при двух поражениях;

не имеет кадровых потерь перед игрой.

Что нужно знать про сборную Польши перед матчем:

с 4 очками заняла второе место в группе C после ничьей с Мексикой ( 0:0), победы над Саудовской Аравией ( 2:0) и поражения от Аргентины ( 0:2);

0:0), победы над Саудовской Аравией 2:0) и поражения от Аргентины 0:2); в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем матча Англия — Сенегал;

потерпела поражение в прошлой игре после четырех поединков кряду без неудач при трех победах;

не имеет кадровых потерь.

Фото: НВ

Фото: НВ

Ориентировочные составы:

Франция: Льорис — Кунде, Варан, Упамекано, Т. Эрнандес — Чуамени, Рабьо — Дембеле, Гризманн, Мбаппе — Жиру

Польша: Щенсны — Глик, Берешиньски, Кэш, Кивер — Крыховяк, Белик, Франковски, Зелиньски — Левандовски, Милик