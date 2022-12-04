Макрон точно предугадал счет матча ЧМ-2022 Франция — Польша и авторов всех голов 4 декабря, 19:40 Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Athit Perawongmetha)

Президент Франции Эммануэль Макрон точно предугадал счет матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2022 между сборной его страны и национальной команды Польши, а также авторов всех голов в поединке, сообщает Get French Football.



Накануне в интервью изданию Le Parisien 44-летний лидер своего государства заявил, что ждет победы «трехцветных» со счетом 3:1.

«Левандовски забьет гол, как и Мбаппе, или, может быть, Жиру, который хочет войти в историю.

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Это джокер для третьего гола французской сборной", — добавил Макрон.

Матч между Францией и Польшей завершился победой первой команды со счетом 3:1. У «трехцветных» первый гол забил Оливье Жиру, а затем дубль оформил Килиан Мбаппе. У поляков результативным ударом с пенальти отметился Роберт Левандовски.

Накануне в четвертьфинал ЧМ-2022 вышли победившие США Нидерланды и одолевшая Австралию Аргентина.

