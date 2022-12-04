Франция — Польша 0:0. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2022 4 декабря, 17:00 Букмекеры считают Францию фаворитом матча (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

НВ следит за ходом игры 1/8 финала чемпионата мира 2022 по футболу между сборными Франции и Польши.



Стартовые составы:

Франция: Льорис — Кунде, Варан, Упамекано, Т. Эрнандес — Чуамени, Рабьо — Дембеле, Гризманн, Мбаппе — Жиру

Польша: Щенсны — Глик, Берешиньски, Кивер — Кеш, Шимански, Крыховяк, Франковски — Зелиньски, Камински — Левандовски

Видео дня

Матч состоится в катарской Дохе на стадионе Эль-Тумама. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Франция с 6 очками заняла первое место в группе D. В случае выхода в четвертьфинал сборная сыграет с победителем матча Англия — Сенегал.

Команда выиграла три из пяти последних поединков во всех турнирах при двух поражениях. Коллектив не имеет кадровых потерь перед игрой.

Польша с 4 очками заняла второе место в группе C. В случае выхода в четвертьфинал сборная сыграет с победителем матча Англия — Сенегал.

Команда потерпела поражение в прошлой игре после четырех поединков кряду без неудач при трех победах. Коллектив не имеет кадровых потерь.

Статистика знает 17 матчей между соперниками. Франция одержала восемь побед, Польша — четыре. Еще в пяти поединках зафиксирована ничья.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Франция — фаворит матча, коэффициент на ее победу равен 1,33, то, что выиграет Польша, оценивается в 10,00, ничья — в 5,00.