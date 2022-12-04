Франция — Польша. Видео голов и обзор матча ЧМ-2022 4 декабря, 23:51 Мбаппе (справа) и Жиру забивали в составе сборной Франции (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Сборная Франции по футболу крупно победила команду Польши со счетом 3:1 в поединке 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.



Франция - Польша 3:1

Голы: Жиру, 44, Мбаппе, 75, 90 — Левандовски, 90+9 (с пенальти)



Франция: Льорис — Кунде (Диссаси, 90+2), Варан, Упамекано, Т. Эрнандес — Чуамени (Фофана, 66), Рабьо — Дембеле (Коман, 76), Гризманн, Мбаппе — Жиру (Тюрам, 76)



Польша: Щенсны - Кеш, Глик, Кивер (Беднарек, 87), Берешински - Крыховяк (Белик, 71) - Камински (Залевски, 71), Зелински, С. Шимански (Милик, 65), Франковски (Гросицки, 86) - Левандовски



Предупреждены: Чуамени - Берешински, Кэш



Видео дня

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет против команды Англии, разгромившей Сенегал со счетом 3:0.