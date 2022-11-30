Франция сенсационно проиграла Тунису, Австралия выбила Данию и вышла в плей-офф ЧМ-2022 — видео

30 ноября, 19:00
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Австралия заняла второе место в группе D (Фото:REUTERS/John Sibley)

Австралия заняла второе место в группе D (Фото:REUTERS/John Sibley)

В группе D определились участники 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

В матче по выходу в плей-офф ЧМ-2022 Австралия обыграла Данию 1:0 и заняла второе место в группе, пройдя в следующий раунд. Победный гол в составе австралийцев на 60-й минуте забил Леки.

Видео дня

В другом матче группы Франция, которая еще после второго тура обеспечила себе место в 1/8 финала, дублирующим составом уступила Тунису 0:1, однако это не помешало подопечным Дешама выиграть квартет, а тунисцам победы не хватило для выхода в плей-офф.

Интересно, что на 98-й минуте Гризманн отправил мяч в ворота Туниса, но после просмотра видеоповтора рефери отменил гол.

Австралия — Дания 1:0
Гол: Леки, 60

Тунис — Франция 1:0
Гол: Хазри, 58

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне путевки в 1/8 финала завоевали Англия и США.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Франции Сборная Дании

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