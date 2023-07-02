Проблемы перед четвертьфиналом. Молодежная сборная Украины потеряла еще одного важного игрока перед матчем с Францией

2 июля, 16:15
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Богдан Вьюнник получил травму руки (Фото:УАФ)

Богдан Вьюнник получил травму руки (Фото:УАФ)

Форвард Богдан Вьюнник не поможет сборной Украины в четвертьфинальном матче молодежного Евро-2023 против Франции.

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

Вьюнник не сыграет против Франции из-за повреждения руки, которое он получил в заключительном матче группового этапа турнира против Испании (2:2).

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По словам главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня, Вьюнник на одной из тренировок неудачно приземлился на ту же руку, после чего прошел дополнительное медобследование.

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Форварду удалось избежать перелома, однако он порвал мягкие ткани в руке, что привело к внутреннему кровотечению, что не позволит ему принять участие в игре.

Матч Франция — Украина состоится сегодня, 2 июля, в 22:00.

Ранее сборная Украины потеряла форварда Владислава Ваната, которого дисквалифицировали на два матча.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Сборная Украины Сборная Франции

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