Проблемы перед четвертьфиналом. Молодежная сборная Украины потеряла еще одного важного игрока перед матчем с Францией 2 июля, 16:15 Богдан Вьюнник получил травму руки (Фото:УАФ)

Форвард Богдан Вьюнник не поможет сборной Украины в четвертьфинальном матче молодежного Евро-2023 против Франции.

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

Вьюнник не сыграет против Франции из-за повреждения руки, которое он получил в заключительном матче группового этапа турнира против Испании (2:2).

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По словам главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня, Вьюнник на одной из тренировок неудачно приземлился на ту же руку, после чего прошел дополнительное медобследование.

Форварду удалось избежать перелома, однако он порвал мягкие ткани в руке, что привело к внутреннему кровотечению, что не позволит ему принять участие в игре.

Матч Франция — Украина состоится сегодня, 2 июля, в 22:00.

Ранее сборная Украины потеряла форварда Владислава Ваната, которого дисквалифицировали на два матча.