Один из самых знаменитых французских клубов понижен до второго дивизиона

Французский клуб Лион понижен в классе и будет выступать в Лиге 2.

Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) приняла такое решение за нарушение финансовой отчетности. Об этом сообщает L'Équipe.

Клуб получил наказание из-за наличия крупных долгов и отсутствия выплат по финансовым обязательствам. В прошлом году Лион сообщил о долгах в размере около 500 миллионов евро.

Французский клуб имеет возможность обжаловать решение организации.

В сезоне-2024/25 Лион занял шестую строчку в турнирной таблице Лиги 1, что позволило команде квалифицироваться в Лигу Европы.

Отметим, что команду тренирует португальский специалист Паулу Фонсека, который в прошлом был наставником Шахтера.

Напомним, что Лион является семикратным (подряд) победителем чемпионата Франции.

