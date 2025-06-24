Один из самых знаменитых французских клубов понижен до второго дивизиона

24 июня, 22:48
Поделиться:
Французский Лион понижен до второго дивизиона (Фото: ФК Лион)

Французский Лион понижен до второго дивизиона (Фото: ФК Лион)

Французский клуб Лион понижен в классе и будет выступать в Лиге 2.

Читайте также:
«Повторял, что он трус». Звезда Реала обвинил игрока Пачуки в расизме — ФИФА ведет расследование

Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) приняла такое решение за нарушение финансовой отчетности. Об этом сообщает L'Équipe.

Клуб получил наказание из-за наличия крупных долгов и отсутствия выплат по финансовым обязательствам. В прошлом году Лион сообщил о долгах в размере около 500 миллионов евро.

Реклама

Французский клуб имеет возможность обжаловать решение организации.

В сезоне-2024/25 Лион занял шестую строчку в турнирной таблице Лиги 1, что позволило команде квалифицироваться в Лигу Европы.

Читайте также:
«Это было видно по лицу». Экс-форвард сборной Украины объяснил, почему Мудрик не заиграл в Челси

Отметим, что команду тренирует португальский специалист Паулу Фонсека, который в прошлом был наставником Шахтера.

Напомним, что Лион является семикратным (подряд) победителем чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что футболист Интера пригрозил фанату ПСЖ из-за насмешек по поводу финала Лиги чемпионов.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Лион Паулу Фонсека

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X