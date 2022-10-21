Легенда французского футбола объявил о завершении карьеры

21 октября, 15:21
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Рибери признавался лучшим игроком Европы в 2013 году (Фото:Франк Рибери via Instagram)

Рибери признавался лучшим игроком Европы в 2013 году (Фото:Франк Рибери via Instagram)

Легендарный французский футболист Франк Рибери объявил о прекращении профессиональных выступлений.

Об этом 39-летний полузащитник итальянской Салернитаны сообщил в Twitter. Он сослался на боли в колене, которые только усилились, в связи с чем врачи рекомендовали ему повесить бутсы на гвоздь.

Видео дня

https://twitter.com/FranckRibery/status/1583417352716099584

«Мяч останавливается. Чувства внутри меня — нет. Благодарю всех за это отличное приключение», — написал Рибери.

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Французский игрок выступал на родине за Булонь, Але, Брест, Метц и Марсель, а также — за турецкий Галатасарай, немецкую Баварию, итальянские Фиорентину и Салернитану.

В его активе — Кубок Турции, девять чемпионств, шесть Кубков и четыре Суперкубка в Германии, а также по одной победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

В составе сборной Франции Рибери стал финалистом чемпионата мира 2006 года. Также он признавался лучшим игроком Европы в 2013 году.

Недавно карьеру завершил именитый экс-футболист Реала и Ювентуса Гонсало Игуаин.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Бавария (Мюнхен) Фиорентина Галатасарай Сборная Франции ФК Марсель Франк Рибери

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