Бывший звездный игрок Шахтера покинул английский гранд и перебрался в Турцию — видео

13 августа, 21:00
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Фред (Фото:twitter.com/Fenerbahce)

Фред (Фото:twitter.com/Fenerbahce)

Бразильский полузащитник Фред стал футболистом Фенербахче.

30-летний игрок заключил контракт с турецким грандом на четыре года.

По информации СМИ, Манчестер Юнайтед продал Фреда за 10 миллионов евро + 5 миллионов евро в виде бонусов.

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Напомним, бразилец присоединился к английскому клубу летом 2018 года, перейдя из Шахтера за 59 миллионов евро.

В составе Манчестер Юнайтед Фред забил 14 голов и сделал 19 ассистов в 213 матчах, выиграл Лигу Европы и Кубок английской Лиги.

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Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед подписал одного из самых талантливых нападающих мира.

Напомним, Бавария объявила о трансфере лучшего бомбардира в истории сборной Англии за рекордную сумму.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Манчестер Юнайтед ФК Шахтер Фенербахче

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