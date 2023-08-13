Бывший звездный игрок Шахтера покинул английский гранд и перебрался в Турцию — видео
Фред (Фото:twitter.com/Fenerbahce)
Бразильский полузащитник Фред стал футболистом Фенербахче.
30-летний игрок заключил контракт с турецким грандом на четыре года.
По информации СМИ, Манчестер Юнайтед продал Фреда за 10 миллионов евро + 5 миллионов евро в виде бонусов.
Напомним, бразилец присоединился к английскому клубу летом 2018 года, перейдя из Шахтера за 59 миллионов евро.
В составе Манчестер Юнайтед Фред забил 14 голов и сделал 19 ассистов в 213 матчах, выиграл Лигу Европы и Кубок английской Лиги.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед подписал одного из самых талантливых нападающих мира.
Напомним, Бавария объявила о трансфере лучшего бомбардира в истории сборной Англии за рекордную сумму.