Известный футболист заплатит 20 тысяч долларов тому, кто найдет его собаку — фото
Аарона Рэмзи с собакой Хейло (Фото: Аарона Рэмзи/Instagram)
У бывшего валлийского футболиста лондонского Арсенала Аарона Рэмзи, выступающего за мексиканский УНАМ Пумас, три недели назад пропала собака.
Об этом сообщает BBC.
Собака породы бигль по имени Хейло исчезла еще 9 октября в районе Сан-Мигель-де-Альенде, что в мексиканском штате Гуанахуато.
Футболист обратился к людям за помощью и увеличил вознаграждение за возвращение любимца до 20 тысяч долларов.
Сначала Рэмзи предлагал 10 тысяч долларов, однако из-за отсутствия каких-либо новостей о Хейло решил вдвое повысить сумму.
Рэмзи публикует трогательные сообщения и фото с собакой в Instagram, призывая неравнодушных помочь.
«Что бы я не отдал, лишь бы еще раз обнять тебя, Хейло», — написал Рэмзи под одним из фото.
