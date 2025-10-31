У бывшего валлийского футболиста лондонского Арсенала Аарона Рэмзи, выступающего за мексиканский УНАМ Пумас, три недели назад пропала собака.

Об этом сообщает BBC.

Собака породы бигль по имени Хейло исчезла еще 9 октября в районе Сан-Мигель-де-Альенде, что в мексиканском штате Гуанахуато.

Футболист обратился к людям за помощью и увеличил вознаграждение за возвращение любимца до 20 тысяч долларов.

Реклама

Сначала Рэмзи предлагал 10 тысяч долларов, однако из-за отсутствия каких-либо новостей о Хейло решил вдвое повысить сумму.

Рэмзи публикует трогательные сообщения и фото с собакой в Instagram, призывая неравнодушных помочь.

«Что бы я не отдал, лишь бы еще раз обнять тебя, Хейло», — написал Рэмзи под одним из фото.

Ранее сообщалось, что умерла собака семикратного чемпиона Формулы-1 Льюис Хэмилтона.