Известный футболист заплатит 20 тысяч долларов тому, кто найдет его собаку — фото

31 октября, 18:00
Аарона Рэмзи с собакой Хейло (Фото: Аарона Рэмзи/Instagram)

У бывшего валлийского футболиста лондонского Арсенала Аарона Рэмзи, выступающего за мексиканский УНАМ Пумас, три недели назад пропала собака.

Об этом сообщает BBC.

Собака породы бигль по имени Хейло исчезла еще 9 октября в районе Сан-Мигель-де-Альенде, что в мексиканском штате Гуанахуато.

Футболист обратился к людям за помощью и увеличил вознаграждение за возвращение любимца до 20 тысяч долларов.

Сначала Рэмзи предлагал 10 тысяч долларов, однако из-за отсутствия каких-либо новостей о Хейло решил вдвое повысить сумму.

Рэмзи публикует трогательные сообщения и фото с собакой в Instagram, призывая неравнодушных помочь.

«Что бы я не отдал, лишь бы еще раз обнять тебя, Хейло», — написал Рэмзи под одним из фото.

Ранее сообщалось, что умерла собака семикратного чемпиона Формулы-1 Льюис Хэмилтона.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Арсенал (Лондон) Футбол Собака Мексика

