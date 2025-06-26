В Аргентине 18-летний футболист умер во время операции на колене

Клуб второго по силе дивизиона Аргентины Сан-Тельмо сообщил о неожиданной смерти своего футболиста Камило Нуина в возрасте 18 лет.

Нуин умер во время операции на колене, пишет пресс-служба Сан-Тельмо.

Процедура проводилась с целью восстановить стабильность сустава после травм мениска и крестообразных связок, однако во время нее произошла трагедия.

Отмечается, что это была стандартная процедура для спортсменов. Причина смерти Нуина пока официально не объявлена, продолжается расследование обстоятельств инцидента.

В клубе добавили, что Нуин сначала не хотел делать операцию и попробовал альтернативные методы лечения, но в итоге согласился на хирургическое вмешательство из-за боли.

Нуин, который выступал на позиции полузащитника, присоединился к Сан-Тельмо в 2022 году. Он воспитывался в академиях Боки Хуниорс и Индепендьенте.

На смерть игрока отреагировала Аргентинская футбольная ассоциация (AFA).

«Аргентинская футбольная ассоциация через своего президента Клаудио Тапию и Исполнительный комитет выражает соболезнования в связи со смертью Камило Нуина и передает слова поддержки его семье», — заявили в AFA.

