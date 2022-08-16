Звезда сборной Украины близок к переходу в клуб чемпионата Италии — СМИ 16 августа, 14:38 За Довбиком уже длительное время следят иностранные клубы (Фото:Артём Довбик via Instagram)

Нападающий Днепра-1 и сборной Украины Артем Довбик близок к переходу в Салернитану, которая выступает в высшем дивизионе Италии, сообщает сайт Gianluca di Marzio.

Сообщается, что 25-летний украинец может перейти в Салернитану на правах аренды.

Ожидается, что итальянский клуб будет иметь право выкупить контракт Довбика, если футболист забьет определенное количество голов, а клуб по итогам сезона не вылетит из Серии А.

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Контракт Довбика с Днепром-1 рассчитан до конца 2024 года.



Ранее агент Довбика заявлял о возможном переходе игрока в итальянский Торино, а футболист вместе со своей женой побывал в Турине и ознакомился с инфраструктурой клуба.

Также сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в английском Ноттингем Форест, или турецком Фенербахче.

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