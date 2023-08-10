«Мое эмоциональное состояние было очень тяжелое». Экс-форвард сборной Украины объяснил, почему неожиданно решил завершить карьеру 10 августа, 17:00 Артем Кравец (Фото:ФК Динамо)

Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Кравец рассказал, почему завершил карьеру игрока в 33 года.

В интервью Sport Arena Кравец заявил, что на его решение повлияло начало полномасштабного вторжения России в Украину, а также условия в Турции, которые усилили его травматичность.

Видео дня

«С началом полномасштабного вторжения мое эмоциональное состояние было очень тяжелое. Когда я приехал играть во вторую турецкую лигу, то там было очень жесткое поле.

У меня на этом фоне начались проблемы, о которых я даже не подозревал. Оно все накапливалось. И я решил, что нет смысла продолжать, потому что у меня все время что-то болит, и я не могу дать свой нормальный уровень", — сказал Кравец.

Артем Кравец выступал за Динамо, киевский Арсенал, немецкий Штутгарт, испанскую Гранаду, турецкие Кайсериспор, Коньяспор и Сакарьяспор, с которым нападающий разорвал контракт в начале года.

На счету форварда 23 матча и 7 голов за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что вратарь Андрей Пятов завершил карьеру после 16 лет игры за Шахтер.