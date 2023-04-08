«Хорошие россияне — в целлофане». Знаменитый футболист — о войне в Украине 8 апреля, 13:53 Артем Кравец (Фото:instagram.com/kravets89)

Бывший форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Кравец рассказал о своем отношении к россиянам.



«До 24 февраля 90% людей, как и я, имели позицию „моя хата скраю“. Сейчас мы за все это платим».

«Для меня вообще, на данном этапе нет хороших россиян. В целлофане — это лучшее, что может быть. Я их не воспринимаю».

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«У меня было общение с моей двоюродной сестрой, живущей в этой „параше“. После нескольких вопросов и полученных зомбированных ответов, я просто послал прямым текстом. Сказал, что больше знать и слышать тебя не хочу», — заявил Кравец в интервью Вацко Live.

Кравцу — 33 года. За свою карьеру он поиграл за Динамо Киев, Штутгарт (Германия), Гранаду (Испания), Кайсериспор (Турция), Коньяспор (Турция), сейчас играет за турецкий Сакарьяспор. За сборную Украины провел 23 поединка и забил 8 голов.

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