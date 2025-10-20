«Не хочет, чтобы его мобилизовали»: украинец объяснил, почему во время войны играл с россиянином в одной команде

Форвард Кудровки Артем Легостаев рассказал, что хорошо ладил с российским футболистом Михаилом Пономаренко, когда они вместе играли за финский клуб ПС Кеми.

В мае 2022 года воспитанник Кривбасса дебютировал на взрослом уровне в чемпионате Финляндии. В ПС Кеми его одноклубником был российский вратарь.

Впрочем, Легостаев заявил, что Пономаренко не поддерживал действия своей страны, которая в феврале 2022-го начала полномасштабную войну против Украины.

«Он бежал из России от путинской агрессии и не хочет, чтобы его мобилизовали. Он полностью поддерживает Украину, осуждает Россию и не понимает, почему на нашу страну коварно напали», — рассказал Легостаев в интервью УФ.

Отметим, в 2023 году Артем немного поиграл в Польше за клуб Сокул, а затем вернулся в Украину.

В этом сезоне 23-летний форвард провел семь игр, в которых отметился одним забитым мячом за Кудровку. Дебютант УПЛ после восьми матчей занимает 11-ю строчку в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

20 октября в 18:00 Кудровка в номинально домашнем матче будет принимать харьковский Металлист 1925 в заключительном поединке 9-го тура УПЛ.

Ранее мы писали, что украинский футболист принял участие в феерическом разгроме соперника в зарубежном чемпионате.