«От него остались одни кости». Украинский футболист потерял крестного отца во время бомбардировки Мариуполя 24 июля, 10:54 Артур Авагимян (Фото:ФК Александрия)

Форвард Александрии Артур Авагимян рассказал, что во время бомбардировки россиянами Мариуполя погиб его крестный отец.

В интервью Tribuna.com Авагимян рассказал, что в тот момент в Мариуполе также находились его семья, девушка и друзья, которые пережили ужасный период.

«Я мог потерять всех просто в один момент. Это очень сильно бьет по тебе. Никто не выходит на связь, ты сидишь и накручиваешь себя, успокаиваешься и снова накручиваешь. Можно сказать, что я сходил с ума.

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Но мне несколько раз удавалось позвонить к родным. Мой папа и моя девушка несколько раз ехали и ловили связь. Не представляю, как они рисковали своей жизнью, чтобы связаться со мной", — рассказал Авагимян.

Футболист добавил, что в дом его крестного отца в Мариуполе попала российская ракета.

«Мой крестный отец погиб — в его дом попала ракета. От него остались одни кости», — сказал Авагимян.

Ранее сообщалось, что бразильский футбольный клуб Бател принял название и цвета Мариуполя до возвращения команды в родной город.