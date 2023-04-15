Семейная драма. Миллионер из ПСЖ перед разводом оказался нищим 15 апреля, 13:45 Ашраф с женой (Фото:instagram.com/hiba_abouk_)

Защитник сборной Марокко и ПСЖ Ашраф Хакими переживает не лучшие времена. Футболиста обвинили в изнасиловании, после чего жена подала на развод.



Небольшая предыстория. Зимой некая девушка обратилась в полицию, где рассказала, как Хакими пригласил ее домой и там начал к ней приставать. Якобы, Хакими поцеловал девушку в губы, а затем поднял одежду и поцеловал в грудь, касался половых органов руками, несмотря на протесты.

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При этом, Ашраф был женат на испанской актрисе Хибе Абук и воспитывал с ней двоих детей.

После случившего Абук подала на развод и тут началось самое интересное.

Как пишет Marca, марокканец придумал интересную схему. Почти вся его зарплата, а это миллион евро в месяц, сразу же перечислялась на счет мамы. На нее была зарегистрирована и вся собственность Ашрафа — дома, машины и даже одежда. Все покупки формально совершала мама футболиста. А он перед правосудием оказался едва ли не нищим. Поэтому при разводе жена ничего не получит.

Ашраф и Хиба / Фото: instagram.com/hiba_abouk_

Ранее сообщалось, что обвиняемый в изнасиловании экс-футболист Барселоны Дани Алвес останется под стражей без права внесения залога .