«Это очень тяжелый удар»: звезда Атлетика, который победил рак, отстранен от футбола из-за допинга
Ерай Альварес — испанский футболист Атлетико Бильбао (Фото: instagram.com/yerayalvarez)
Испанский защитник Атлетика Бильбао Ерай Альварес не может помочь своей команде в ближайшее время из-за положительной допинг-пробы.
Об этом он написал в своих соцсетях.
«Несколько недель назад мне сообщили, что мой допинг-тест, сданный после первого полуфинального матча Лиги Европы с Манчестер Юнайтед, оказался положительным. Получить подобную новость — это очень тяжелый удар.
Честно говоря, я не могу в это поверить, учитывая, что никогда в своей жизни я не употреблял запрещенных веществ. С тех пор, как победил свою болезнь, я годами лечился от алопеции. После изучения ситуации мы установили, что положительный результат был получен из-за того, что я нечаянно принял профилактическое средство от выпадения волос, содержащее запрещенное вещество.
Дисциплинарное разбирательство на данный момент находится на стадии расследования и имеет конфиденциальный характер, поэтому я временно отстранен и не имею права делать какие-либо дополнительные публичные заявления", — говорится в сообщении.
Известно, что в 2016 году Альваресу диагностировали рак, но после операции смог вернуться на поле. В 2017-м он был вынужден пройти курс химиотерапии.
Отметим, что Ерая с детства выступает за Атлетик, дебютировав в составе первой команды в 2016 году. За это время 30-летний Альварес стал победителем Кубка и Суперкубка Испании.
Центральный защитник в целом провел 257 матчей, забив 5 голов.
