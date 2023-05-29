Футболист Аякса ударил фаната за расистские оскорбления в адрес одноклубника — видео

29 мая, 15:43
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Стевен Бергейс заступился за одноклубника (Фото:Marcel van Dorst- EYE4images)

Стевен Бергейс заступился за одноклубника (Фото:Marcel van Dorst- EYE4images)

Футболист амстердамского Аякса Стевен Бергейс 34-го тура чемпионата Нидерландов против Твенте (1:3) ударил фаната клуба из Энсхеде.

Об этом сообщает Tubantia.

На видео попал эпизод, как после матча Бергейс шел в клубный автобус, но перед этим набросился на одного из фанатов, ударив того кулаком.

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По словам свидетелей, его действие было ответом на расистские заявления кого-то из толпы в адрес другого игрока Аякса Брайана Бробби. Бергейс решил вступиться за одноклубника и проучить невоспитанного болельщика.

Видео дня

https://twitter.com/StokeyyG2/status/1662860233692139525?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1662860233692139525%7Ctwgr%5E2250b22b3442f299e50449a16a0d8a573ae3ae53%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Ffootball%2F1000000070423-bergejs-iz-ayaksa-udaril-fanata-tvente-kotoryj-oskorbil-%2F

Позже футболист попросил прощения, заявив, что сожалеет о своем поступке.

"После каждой выездной игры возле автобуса в наш адрес сыплются оскорбления, когда мы находим время раздавать автографы болельщикам, которые просят об этом.

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Я уже привык к этому, но люди думают, что могут кричать что угодно. Моя реакция ничего не решает, это я понимаю. Это плохо, я должен подавать пример, будучи игроком Аякса", — заявил Бергейс.

Ранее сообщалось, что после матча Лиги конференций ультрас АЗ напали на болельщиков Вест Хэма, среди которых были семьи игроков.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Нидерланды Фанаты Болельщики Аякс Драка

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