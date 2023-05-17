Футболисту Барселоны во время чемпионского парада бросили футболку Реала — его реакция стала вирусной — видео 17 мая, 18:09 Фанат решил посмеяться над Гави (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Во время праздничного парада Барселоны в честь победы в чемпионате Испании произошел курьезный инцидент, ставший вирусным в сети.



Об этом сообщает AS.

Каталонский клуб устроил празднование чемпионского титула Ла Лиги, проехавшись на автобусе по улицам Барселоны.

Один из фанатов бросил игрокам Барселоны футболку, которую поймал Гави. Футболист подержал ее в руках, а когда понял, что это форма мадридского Реала, принципиального соперника каталонского клуба, сразу выбросил ее из рук.

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Своим выражением лица Гави однозначно дал понять, что это не тот подарок, которого он ждал.



Ранее сообщалось, что Барселона удивила цветом формы на следующий сезон.