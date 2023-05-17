Футболисту Барселоны во время чемпионского парада бросили футболку Реала — его реакция стала вирусной — видео

17 мая, 18:09
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Фанат решил посмеяться над Гави (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Фанат решил посмеяться над Гави (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Во время праздничного парада Барселоны в честь победы в чемпионате Испании произошел курьезный инцидент, ставший вирусным в сети.

Об этом сообщает AS.

Каталонский клуб устроил празднование чемпионского титула Ла Лиги, проехавшись на автобусе по улицам Барселоны.

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Один из фанатов бросил игрокам Барселоны футболку, которую поймал Гави. Футболист подержал ее в руках, а когда понял, что это форма мадридского Реала, принципиального соперника каталонского клуба, сразу выбросил ее из рук.

Видео дня

Своим выражением лица Гави однозначно дал понять, что это не тот подарок, которого он ждал.

https://twitter.com/meryftpedri/status/1658543982303928341

Ранее сообщалось, что Барселона удивила цветом формы на следующий сезон.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона ФК Реал Мадрид Чемпионат Испании Футбольные курьезы

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