Насиловал женщин в «комнате паники». В Англии начался суд над футболистом Манчестер Сити, обвиняемым в серийном сексуальном насилии 17 августа, 13:11 Суд над Бенжаменом Менди продолжается (Фото:Бенжамен Менди via Instagram)

В Англии состоялось заседание суда присяжных по делу французского защитника Манчестер Сити Бенжамена Менди, обвиняемого в сексуальных насилиях.

Менди изнасиловал женщин в своем изолированном особняке в «комнате паники», куда нельзя попасть извне, но которую можно открыть изнутри, если знать как, сообщает The Guardian.

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Футболист злоупотреблял своим богатством и славой, чтобы заманивать женщин в свой закрытый дом в Чешире и насиловал их, когда они либо отказывались, либо были слишком пьяны, чтобы отказать.

Некоторые женщины рассказали полиции, что у них отбирали телефоны по прибытии в особняк, якобы для того, чтобы фото или видео не попали в соцсети.



Одна потерпевшая рассказала полиции, что Менди изнасиловал ее в своем кинотеатре без использования презерватива, а другая сообщила, что была изнасилована во время месячных.

Кроме того, одной женщине на момент изнасилования не было 17 лет.

Суд узнал, что Менди встречался со многими женщинами в ночных клубах Манчестера, часто с помощью 41-летнего Луиса Саха Маттури, которого вместе с ним судят по многочисленным обвинениям в изнасиловании и сексуальном насилии. Оба обвиняются в проявлении насилия до 13 женщин. Суд продолжается.

Ранее сообщалось, что бывший звездный футболист мадридского Реала и сборной Бразилии Робиньо получил девять лет тюрьмы за групповое изнасилование .



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