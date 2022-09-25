«В моей голове не все в порядке». Звезда Баварии признался о своих психологических проблемах

25 сентября, 20:18
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Павар выступает за Баварию с 2019 года (Фото:Бенжамен Повар via Instagram)

Павар выступает за Баварию с 2019 года (Фото:Бенжамен Повар via Instagram)

Защитник мюнхенской Баварии и сборной Франции Бенжамен Павар рассказал о своих психологических проблемах.

Павар признался, что страдал депрессией, но сейчас чувствует себя гораздо лучше, сообщает Le Parisien.

«В моей голове не все в порядке. Сначала ты говоришь, что ничего не произошло, что все пройдет. Но когда видишь, что это продолжается, а потом идешь на тренировку и у тебя нет улыбки на лице, то должен реагировать», — сказал Павар.

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Футболист подчеркнул, что бороться с болезнью ему помогает общение с людьми.

«Как и все остальные, я человек. Даже если у меня хороший дом со спортзалом, мне все равно нужен человеческий контакт. Я просыпаюсь утром, а у меня нет аппетита. Пытаюсь ухаживать за собой, готовить, смотреть сериалы. Мне не нравится слово депрессия, но это именно оно. Я скрывал это ото всех, но сегодня чувствую себя уже гораздо лучше. Я стал лучшим человеком, это изменило меня», — рассказал Павар.

Ранее сообщалось, что депрессией страдает полузащитник итальянской Атланты Иосип Иличич.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Бавария (Мюнхен) Сборная Франции

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