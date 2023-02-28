Футболист с ампутированной ногой забил лучший гол 2022 года по версии ФИФА — видео 28 февраля, 19:05 Марцин Олексы получил премию Пушкаша (Фото:Марцин Олексы via Instagram)

В рамках церемонии награждения лучших игроков 2022 года по версии ФИФА The Best был назван автор лучшего гола.

Победу в номинации одержал футболист с ампутированной ногой Марцин Олексы, выступающий за познанскую Варту в чемпионате Польши среди игроков-ампутантов.

Футболисту удался эффектный гол ударом ножницами.

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В борьбе за премию Пушкаша обошел точные удары Димитри Пайе из Марселя и игрока Тоттенхэма Ришарлисона.

Марцин потерял ногу в 2010 году в ДТП. До этого он выступал в одной из команд четвертого дивизиона польского чемпионата.

Сообщалось, что награду лучшему игроку 2022 года The Best от ФИФА получил нападающий ПСЖ Лионель Месси.

