Футболист с ампутированной ногой забил лучший гол 2022 года по версии ФИФА — видео

28 февраля, 19:05
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Марцин Олексы получил премию Пушкаша (Фото:Марцин Олексы via Instagram)

Марцин Олексы получил премию Пушкаша (Фото:Марцин Олексы via Instagram)

В рамках церемонии награждения лучших игроков 2022 года по версии ФИФА The Best был назван автор лучшего гола.

Победу в номинации одержал футболист с ампутированной ногой Марцин Олексы, выступающий за познанскую Варту в чемпионате Польши среди игроков-ампутантов.

Футболисту удался эффектный гол ударом ножницами.

Видео дня

https://twitter.com/eurofootcom/status/1630307159119462400?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1630307159119462400%7Ctwgr%5E9c0692a31929f7c064ac14fcd15adcc967c7cb19%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffootball.ua%2Fcountrieselse%2F499637-marcin-oleksi-otrimav-nagorodu-pushkasha.html

В борьбе за премию Пушкаша обошел точные удары Димитри Пайе из Марселя и игрока Тоттенхэма Ришарлисона.

https://twitter.com/craquesdebolabr/status/1624057920563412994?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1624057920563412994%7Ctwgr%5E083af9b2cfad5a2693dbdc32a7df8191762d9c62%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fuk%2Fnews%2F616493-video-gol-futbolista-amputanta-u-fifa-nazvali-naykrasivishim-u-2022-rotsi

Марцин потерял ногу в 2010 году в ДТП. До этого он выступал в одной из команд четвертого дивизиона польского чемпионата.

Сообщалось, что награду лучшему игроку 2022 года The Best от ФИФА получил нападающий ПСЖ Лионель Месси.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФИФА

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