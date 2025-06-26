Ливерпуль приобрел одноклубника Забарного за 40 миллионов фунтов

21-летний футболист подписал долгосрочный контракт, сообщает официальный сайт Ливерпуля.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 40 миллионов фунтов стерлингов.

Реклама

«Для меня это настоящая честь, привилегия — присоединиться к одному из величайших клубов в мире, крупнейшему клубу в Англии. Я очень, очень счастлив и взволнован.

После этого я поеду домой, в родной город, чтобы немного отдохнуть, но уже не могу дождаться, когда вернусь, надену тренировочную форму и начну тренироваться и готовиться к сезону", — отметил Керкез после перехода.

Керкез выступал за Борнмут с 2023 года. За два сезона в составе «вишен» защитник провел 74 матча, забил два гола и отдал восемь ассистов. В активе венгра 23 поединка за свою национальную сборную.

Керкез, который выступал за Борнмут вместе с украинцем Ильей Забарным, стал третьим статусным новичком Ливерпуля этим летом. Ранее английский клуб приобрел футболистов Байера Джереми Фримпонга и Флориана Вирца, причем за последнего заплатил рекордную сумму.