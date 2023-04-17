Звезда сборной Италии вместе с дочками попал в жуткое ДТП, врезавшись в трамвай — видео

17 апреля, 14:11
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Автомобиль получил значительные повреждения (Фото:Ansa)

Автомобиль получил значительные повреждения (Фото:Ansa)

Нападающий римского Лацио и сборной Италии Чиро Иммобиле попал в серьезную аварию.

Иммобиле попал в ДТП в Риме, когда ехал на автомобиле Land Rover Defender вместе с двумя дочерьми, сообщает Rai.

Автомобиль Иммобиле столкнулся трамваем, после чего тот сошел с рельсов, а транспортное средство футболиста получило значительные повреждения.

Видео дня

https://twitter.com/_GIFN/status/1647571472930717696
https://twitter.com/AGTW_it/status/1647506382638252032
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В результате аварии в больницу были доставлены водитель трамвая и восемь пассажиров.

По информации официального сайта Лацио, Иммобиле в результате ДТП повредил позвоночник и сломал ребро. Дочери футболиста не пострадали.

Ранее сообщалось, что футболист Удинезе Дестини Удоджи на автомобиле въехал в кафе.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ДТП Авария Сборная Италии Лацио

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