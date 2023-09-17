«Определенный страх есть, но это жизнь». Украинский футболист рассказал о своем состоянии после перенесенного инфаркта 17 сентября, 17:25 Олег Данченко (Фото:ФК Шахтёр)

Защитник луганской Зари Олег Данченко рассказал о восстановлении после инфаркта, который у него случился зимой во время тренировочных сборов в Турции

Данченко заявил, что у него нет ограничений от врачей, поэтому в ближайшее время он готов вернуться в футбол, сообщает УПЛ-ТВ.

«Со здоровьем все хорошо, полностью восстановился. Свою готовность сейчас оцениваю процентов на 60, потихоньку набираю форму, все отлично. Восстановление длилось долго, теперь нужно набирать кондиции.

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Никаких ограничений нет, работаю в общей группе. Тяжело после семи месяцев, но хочется как можно быстрее вернуться за счет погружения в работу.



Если чего-то бояться, то нет смысла продолжать играть. Определенный страх есть, но это жизнь, и никто не знает, что будет завтра. Поэтому верю в лучшее!", — рассказал Данченко.

Ранее сообщалось, что во время матча Евро-2020 футболист сборной Дании Кристиан Эриксен пережил остановку сердца. После этого ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Он вернулся в футбол и теперь выступает за Манчестер Юнайтед.

