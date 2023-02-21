Экс-звезда Барселоны, обвиняемый в изнасиловании, останется под стражей без права внесения залога 21 февраля, 16:45 Данные Алвесу грозит 12 лет тюрьмы (Фото:Данные Алвес via Instagram)

Суд отклонил апелляцию экс-защитника Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвеса, которого обвиняют в изнасиловании.

Суд Барселоны согласился оставить Дани Алвеса под стражей без права внесения залога, сообщает Marca.

Дани Алвес подозревается в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. 20 января футболист был задержан и взят под стражу.

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30 января была подана апелляция с просьбой об освобождении 39-летнего бразильца под залог с гарантией, что он не покинет Испанию, но суд решил не менять меру пресечения.



Ранее сообщалось, что в теле 23-летней девушки, обвиняющей Алвеса в изнасиловании, обнаружили следы его ДНК.

