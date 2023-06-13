Останется в тюрьме. Суд во второй раз отклонил апелляцию экс-звезды Барселоны, обвиняемого в изнасиловании 13 июня, 12:11 Дани Алвес (Фото:Дани Алвес via Instagram)

Суд во второй раз отклонил апелляцию экс-защитника Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвеса, которого обвиняют в изнасиловании.

Суд Барселоны принял решение оставить Дани Алвеса в тюрьме, сообщает Marca.

Адвокаты Алвеса уверяли, что в случае освобождения экс-футболиста из тюрьмы, он не сбежит, поскольку он намерен жить со своими детьми в Барселоне.

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Обвинение назвало эту идею «фиктивным жизненным проектом».



Согласно протоколам суда, Алвеса обвиняют в якобы изнасиловании 23-летней девушки в туалете ночного клуба в Барселоне в ночь на 30 декабря 2022 года.

Сообщалось, что в теле 23-летней девушки, которая обвиняет Алвеса в изнасиловании, обнаружили следы его ДНК.



Ранее суд уже отклонял апелляцию бразильского экс-футболиста.