Останется в тюрьме. Суд во второй раз отклонил апелляцию экс-звезды Барселоны, обвиняемого в изнасиловании
Дани Алвес (Фото:Дани Алвес via Instagram)
Суд во второй раз отклонил апелляцию экс-защитника Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвеса, которого обвиняют в изнасиловании.
Суд Барселоны принял решение оставить Дани Алвеса в тюрьме, сообщает Marca.
Адвокаты Алвеса уверяли, что в случае освобождения экс-футболиста из тюрьмы, он не сбежит, поскольку он намерен жить со своими детьми в Барселоне.
Обвинение назвало эту идею «фиктивным жизненным проектом».
Согласно протоколам суда, Алвеса обвиняют в якобы изнасиловании 23-летней девушки в туалете ночного клуба в Барселоне в ночь на 30 декабря 2022 года.
Сообщалось, что в теле 23-летней девушки, которая обвиняет Алвеса в изнасиловании, обнаружили следы его ДНК.
Ранее суд уже отклонял апелляцию бразильского экс-футболиста.