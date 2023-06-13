Останется в тюрьме. Суд во второй раз отклонил апелляцию экс-звезды Барселоны, обвиняемого в изнасиловании

13 июня, 12:11
Поделиться:
Дани Алвес (Фото:Дани Алвес via Instagram)

Дани Алвес (Фото:Дани Алвес via Instagram)

Суд во второй раз отклонил апелляцию экс-защитника Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвеса, которого обвиняют в изнасиловании.

Суд Барселоны принял решение оставить Дани Алвеса в тюрьме, сообщает Marca.

Адвокаты Алвеса уверяли, что в случае освобождения экс-футболиста из тюрьмы, он не сбежит, поскольку он намерен жить со своими детьми в Барселоне.

Видео дня

Читайте также:
Суд вынес вердикт футболисту Манчестер Сити по семи пунктам обвинения в сексуальном насилии

Обвинение назвало эту идею «фиктивным жизненным проектом».

Согласно протоколам суда, Алвеса обвиняют в якобы изнасиловании 23-летней девушки в туалете ночного клуба в Барселоне в ночь на 30 декабря 2022 года.

Читайте также:
Экс-звезда Реала получил девять лет тюрьмы за групповое изнасилование

Сообщалось, что в теле 23-летней девушки, которая обвиняет Алвеса в изнасиловании, обнаружили следы его ДНК.

Ранее суд уже отклонял апелляцию бразильского экс-футболиста.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона Тюрьма Изнасилование Сборная Бразилии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X