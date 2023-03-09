«Упал на плитку и не встал». Форвард сборной Украины раскрыл детали драки с россиянином в турецком отеле 9 марта, 18:09 Сикан проучил российского провокатора (Фото:ФК Шахтер)

Форвард донецкого Шахтера и сборной Украины Даниил Сикан рассказал, как подрался с россиянином в турецком отеле во время зимних сборов.

Об инциденте футболист рассказал в интервью официальному YouTube-каналу Шахтера.

По словам Сикана, россиянин, проживавший в той же гостинице, что и игроки Шахтера, начал намеренно провоцировать его и сотрудника донецкого клуба.

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"Это было вечером. Я шел с Ромой Терновым, занимающимся обувью. Он был с детьми, с женой. Видит, что мы Шахтер из Украины и воскликнул: "Спартак чемпион". Я этого момента не услышал. Рома сказал мне, что он орал. А я еще в начале сборов говорил, что если ни с кем из россиян не подеремся, то можно считать, что сборы провалено", — рассказал Сикан.

Украинский форвард добавил, что после этого представитель страны-агрессора не остановился и продолжил наглеть и нагнетать ситуацию.

"Разворачиваюсь, начинаю говорить. Рома мне говорит: «Жди, Сик. Тут же дети». И тут мы слышим, что кто-то на русском говорит, кричит. Смотрю — это они. Петрович говорит: "Это русский чудак". Я отсел, потому что была б драка. Я уже на низком старте, потому что это такая скота. Не позволю, чтобы так вели себя в отеле или еще где-то.

Сидим. Он уже пошел в свой номер с друзьями, женщинами или не знаю с кем. Видит, что мы сидим в стороне. И мы смотрим на него. Он кричит: "Спартак - чемпион, Россия - forever". Я сразу встаю, подхожу. Слово за слово, я даю ему пощечину. Он упал на плитку, пытался подняться, но ему не удалось. А через день их выгнали из гостиницы", - подытожил Сикан.

Ранее сообщалось, что в турецкой гостинице Royal Seginus произошла потасовка между футболистами украинского клуба Минай и российской командой Шинник.

