«Вырубил одним ударом». Футболист сборной Украины избил российского провокатора в Турции, кричавшего «Слава России» — СМИ 7 февраля, 20:11 Сикан проучил российского провокатора (Фото:ФК Шахтер)

Нападающий сборной Украины и донецкого Шахтера Даниил Сикан во время сборов в Турции избил россиянина, пытавшегося его спровоцировать, сообщает ВЗБІРНА.

Как утверждает источник, инцидент произошел в гостинице в Турции, где Шахтер проводит тренировочное собрание.

В ту же гостиницу поселилась группа россиян, которые однажды вечером изрядно выпили и, увидев Сикана в форме Шахтера, начали его провоцировать выкриками «Слава России».



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Сикан, долго не думая, одним ударом в лицо вырубил провокатора, которого после этого госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Отмечается, что провокатор очнулся, но не смог узнать своего обидчика.



Источник уверяет в правдивости информации, но отмечает, что в истории могут быть неточности, поскольку свидетелей не было.



Сообщалось, что Шахтер сейчас находится в Турции, где накануне произошло мощное землетрясение.