Футболист сборной Украины, избивший нахального россиянина, объявил о помолвке со своей девушкой — видео
Даниил Сикан больше не холостяк (Фото:Даниил Сикан via Instagram)
Нападающий донецкого Шахтера и сборной Украины Даниил Сикан, который в феврале наделал шума дракой с россиянином в турецком отеле, объявил о помолвке со своей девушкой Татьяной Дятел.
Об этом футболист сообщил в Instagram, добавив несколько фотографий с радостного события.
Помолвка состоялась еще 18 апреля, но пара решила только сейчас объявить об этом публично.
«Люблю тебя», — подписал фото Сикан.
Татьяна в свою очередь разместила в Instagram видео с помолвки.
«Безгранично», — подписала публикацию невеста.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Людмила Киченок выходит замуж за своего тренера Стаса Хмарского.