Футболист сборной Украины, избивший нахального россиянина, объявил о помолвке со своей девушкой — видео 27 апреля, 14:31 Даниил Сикан больше не холостяк (Фото:Даниил Сикан via Instagram)

Нападающий донецкого Шахтера и сборной Украины Даниил Сикан, который в феврале наделал шума дракой с россиянином в турецком отеле, объявил о помолвке со своей девушкой Татьяной Дятел.

Об этом футболист сообщил в Instagram, добавив несколько фотографий с радостного события.

Помолвка состоялась еще 18 апреля, но пара решила только сейчас объявить об этом публично.

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«Люблю тебя», — подписал фото Сикан.

Татьяна в свою очередь разместила в Instagram видео с помолвки.

«Безгранично», — подписала публикацию невеста.

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