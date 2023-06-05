Футболист Динамо показал трогательные фото со своей свадьбы 5 июня, 13:55 Сирота отгулял свадьбу (Фото:ФК Динамо)

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Сирота распрощался с холостяцкой жизнью.

22-летний футболист женился на своей девушке Анастасии, о чем сообщил в своем аккаунте в Instagram, опубликовав несколько фотографий с радостного события.

«День свадьбы», — коротко подписал фото Сирота.

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«Очень красивые! Будьте счастливы!», «Безграничного счастья на долгие годы», «Всего наилучшего вам, молодожены», — отреагировали подписчики в комментариях.



Ранее сообщалось, что футболист донецкого Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля вместе со своей женой Анастасией окрестили свою дочь и назвали ее необычным именем.