«Это последний год». Ярмоленко сообщил, когда завершит игровую карьеру
Андрей Ярмоленко в сезоне 2024/25 стал чемпионом Украины с Динамо (Фото: ФК Динамо)
Вингер киевского Динамо и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко заявил, что следующий сезон станет для него последним в профессиональной карьере.
По словам 35-летнего ветерана, он уйдет из Динамо по окончании контракта. В мае футболист продлил соглашение с клубом на год.
«Мы пообщались с главным тренером, пообщались с президентом. Для меня было важно услышать, что я нужен как футболист. Я ни в коем случае не хочу быть в клубе за прежние заслуги.
И когда я услышал главного тренера и президента, то понял, что они на меня рассчитывают как на боевую единицу. Поэтому я подписал контракт еще на один год.
По поводу того, последний ли это мой контракт, то с уверенностью могу сказать, что это мой последний год как футболиста", — сказал Ярмоленко в комментарии УПЛ ТВ.
В сезоне 2024/25 Ярмоленко в четвертый раз стал чемпионом Украины в составе Динамо.
В матче с Черноморцем Андрей обновил клубный рекорд, став лучшим бомбардиром Динамо в чемпионатах Украины за всю историю (114 голов).