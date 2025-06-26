«Это последний год». Ярмоленко сообщил, когда завершит игровую карьеру

Вингер киевского Динамо и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко заявил, что следующий сезон станет для него последним в профессиональной карьере.

По словам 35-летнего ветерана, он уйдет из Динамо по окончании контракта. В мае футболист продлил соглашение с клубом на год.

«Мы пообщались с главным тренером, пообщались с президентом. Для меня было важно услышать, что я нужен как футболист. Я ни в коем случае не хочу быть в клубе за прежние заслуги.

Реклама

И когда я услышал главного тренера и президента, то понял, что они на меня рассчитывают как на боевую единицу. Поэтому я подписал контракт еще на один год.

По поводу того, последний ли это мой контракт, то с уверенностью могу сказать, что это мой последний год как футболиста", — сказал Ярмоленко в комментарии УПЛ ТВ.

В сезоне 2024/25 Ярмоленко в четвертый раз стал чемпионом Украины в составе Динамо.

В матче с Черноморцем Андрей обновил клубный рекорд, став лучшим бомбардиром Динамо в чемпионатах Украины за всю историю (114 голов).