Легионер Динамо решил не возвращаться в украинский клуб в этом сезоне 6 августа, 23:30 Прошлый сезон Дуэлунд также провел в аренде в Неймегене. (Фото:ФК Неймеген)

Датский полузащитник киевского Динамо Миккель Дуэлунд решил остаться в аренде в нидерландском Неймегене.

Дуэлунд продлил арендное соглашение с Неймегеном еще на один сезон, сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

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Сообщается, что 25-летний футболист воспользовался специальным правилом ФИФА, позволяющим иностранным игрокам приостанавливать контракты с украинскими клубами на один год.

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Соглашение датчанина с Динамо завершается 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне Дуэлунд сыграл за Неймеген 25 матчей, в которых забил три гола и отдал три голевых передачи.

Ранее сообщалось, что словенский полузащитник Динамо Беньямин Вербич перешел в греческий Панатинаикос.



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