Легионер Динамо решил не возвращаться в украинский клуб в этом сезоне

6 августа, 23:30
Прошлый сезон Дуэлунд также провел в аренде в Неймегене. (Фото:ФК Неймеген)

Прошлый сезон Дуэлунд также провел в аренде в Неймегене. (Фото:ФК Неймеген)

Датский полузащитник киевского Динамо Миккель Дуэлунд решил остаться в аренде в нидерландском Неймегене.

Дуэлунд продлил арендное соглашение с Неймегеном еще на один сезон, сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

Читайте также:
Нападающий Динамо выбыл почти до конца года после операции

Сообщается, что 25-летний футболист воспользовался специальным правилом ФИФА, позволяющим иностранным игрокам приостанавливать контракты с украинскими клубами на один год.

Видео дня
https://twitter.com/necnijmegen/status/1555562243416330240

Соглашение датчанина с Динамо завершается 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне Дуэлунд сыграл за Неймеген 25 матчей, в которых забил три гола и отдал три голевых передачи.

Читайте также:
Шахтер объявил о подписании экс-футболиста Динамо

Ранее сообщалось, что словенский полузащитник Динамо Беньямин Вербич перешел в греческий Панатинаикос.

Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Трансферы ФК Динамо (Киев)

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Самоубийство России. Что стало фатальным просчетом Путина

Путин так и не понял, что чрезмерная зависимость работает в обе стороны: европейцы нуждались в его нефти и газе, а он, в свою очередь, полностью полагался на их рынок. Что теперь ждет РФ?

6 августа, 21:48
Мнения
Идея войны с Украиной родилась в кремлевских кабинетах задолго до фактического начала вторжения (Фото:Коллаж НВ)
Они написали войну /
Кто в Кремле был идеологом нападения на Украину
6 августа, 18:12
Геополитика
Мюли с квадратным носком в сочетании с брюками свободного кроя — шикарный офисный образ (Фото:instagram.com/camillecharriere)
Альтернатива привычным босоножкам /
Минималистичный обувной тренд, которые выбирают известные модницы летом
6 августа, 12:36
Красота и мода
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X