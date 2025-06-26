Звезда Динамо Шапаренко женился на дочери легенды клуба — фото

Николай Шапаренко и Кристина Шацких (Фото: instagram.com/krishatskykh)

Полузащитник киевского Динамо и сборной Украины по футболу Николай Шапаренко женился на Кристине Шацких.

Дочь бывшего форварда Динамо Максима Шацких выложила в соцсетях фото в белом платье и с букетом, добавив эмодзи обручального кольца.

Также Кристина указала дату бракосочетания — 25 июня 2025 года.

Пара пока не публиковала других фото, что может означать, что церемония прошла в узком семейном кругу.

Шапаренко и Шацких начали встречаться в 2022 году, но публично о своих отношениях почти не рассказывали.

В сезоне 2024/25 26-летний Шапаренко провел 38 матчей за Динамо во всех турнирах, забил семь голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Сергей Шищенко будет зарабатывать в перволиговой Буковине вдвое больше, чем в Оболони, которая выступает в УПЛ.

