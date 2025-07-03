22-кратный победитель турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль отреагировал на трагедию с португальским футболистом Ливерпуля Диогу Жотой и его братом, которые погибли в автокатастрофе .

Теннисист опубликовал пост в Instagram Stories, в котором выразил соболезнования в связи с трагическим событием.

«Такая печальная и болезненная новость. Вся моя любовь и поддержка его жене, его детям, его семье и его друзьям в такое трудное время.

Покойся с миром, Диогу Жота и Андре Силва", — сказал Надаль.

Фото: Рафаэль Надаль/Instagram

Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе утром 3 июля.

Жоте было 28 лет. Нападающий погиб через десять дней после своей свадьбы — в конце июня он женился на Рут Кардозу, пара воспитывала троих детей.

Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором находились Жота и его брат, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины. После этого автомобиль Жоты загорелся.

Ранее на гибель Жоты отреагировал Криштиану Роналду.

Также трагическую смерть Жоты прокомментировал звезда Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс.