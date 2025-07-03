«Такая печальная и болезненная новость». Легенда тенниса Надаль — о смерти звездного футболиста и его брата в ДТП
Рафаэль Надаль (Фото: Рафаэль Надаль/Instagram)
22-кратный победитель турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль отреагировал на трагедию с португальским футболистом Ливерпуля Диогу Жотой и его братом, которые погибли в автокатастрофе.
Теннисист опубликовал пост в Instagram Stories, в котором выразил соболезнования в связи с трагическим событием.
«Такая печальная и болезненная новость. Вся моя любовь и поддержка его жене, его детям, его семье и его друзьям в такое трудное время.
Покойся с миром, Диогу Жота и Андре Силва", — сказал Надаль.
Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе утром 3 июля.
Жоте было 28 лет. Нападающий погиб через десять дней после своей свадьбы — в конце июня он женился на Рут Кардозу, пара воспитывала троих детей.
Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором находились Жота и его брат, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины. После этого автомобиль Жоты загорелся.
Ранее на гибель Жоты отреагировал Криштиану Роналду.
Также трагическую смерть Жоты прокомментировал звезда Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс.