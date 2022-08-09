Футболист сборной Италии набросился на болельщика после вылета команды из Кубка страны — видео 9 августа, 13:19 Доменико Берарди извинился за свое поведение (Фото:Доменико Берарди via Instagram)

Нападающий Сассуоло Доменико Берарди едва не подрался с болельщиком после поражения своей команды от Модены со счетом 2:3 в 1/32 финала Кубка Италии.

После поражения форвард сборной Италии не сдержал эмоций и возле стадиона начал выяснять отношения с болельщиком, который, вероятно, выкрикивал что-то обидное в адрес футболиста.

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Конфликт разгорелся не на шутку и дело чуть не дошло до драки. Берарди начал бежать за фанатом и в схватку пришлось вмешаться стоящим поблизости людям и полиции.

Позже футболист принес извинения за свое поведение, заявив, что он как профессионал не должен был так реагировать.

Фото: Доменико Берарди via Instagram

Следует отметить, что на счету Берарди 24 матча и 6 голов за сборную Италии.

Ранее сообщалось, что главный тренер итальянского Торино Иван Юрич и спортивный директор клуба Давиде Ваньяти устроили стычку на автомобильной стоянке.

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