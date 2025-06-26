Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины по футболу Артем Бондаренко близок к переходу в турецкий Трабзонспор.

По данным издания Taka Gazete, клубы достигли значительного прогресса в переговорах и практически согласовали все детали трансфера.

Ожидается, что Трабзонспор заплатит за 24-летнего футболиста 6−7 миллионов евро.

Турецкий клуб хотел подписать Бондаренко еще прошлой зимой, однако тогда трансфер сорвался из-за финансовых вопросов.

В сезоне 2024/25 Бондаренко отыграл 41 матч за Шахтер во всех турнирах, забил 12 голов и сделал восемь ассистов.

Напомним, в зимнее трансферное окно-2025 в Трабзонспор перешли футболисты Шахтера Александр Зубков и Даниил Сикан. Также за турецкую команду выступает украинский защитник Арсений Батагов.

Прошлый сезон Трабзонспор завершил на седьмом месте в таблице турецкой Суперлиги.

