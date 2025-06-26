Шахтер согласился продать футболиста сборной Украины в турецкий клуб за 6−7 млн евро — СМИ

26 июня, 10:05
Поделиться:
Артем Бондаренко (Фото: FC SHAKHTAR)

Артем Бондаренко (Фото: FC SHAKHTAR)

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины по футболу Артем Бондаренко близок к переходу в турецкий Трабзонспор.

Читайте также:
Украинский вратарь перешел в иностранный клуб, который сыграет в Лиге конференций

По данным издания Taka Gazete, клубы достигли значительного прогресса в переговорах и практически согласовали все детали трансфера.

Ожидается, что Трабзонспор заплатит за 24-летнего футболиста 6−7 миллионов евро.

Реклама

Турецкий клуб хотел подписать Бондаренко еще прошлой зимой, однако тогда трансфер сорвался из-за финансовых вопросов.

В сезоне 2024/25 Бондаренко отыграл 41 матч за Шахтер во всех турнирах, забил 12 голов и сделал восемь ассистов.

Напомним, в зимнее трансферное окно-2025 в Трабзонспор перешли футболисты Шахтера Александр Зубков и Даниил Сикан. Также за турецкую команду выступает украинский защитник Арсений Батагов.

Читайте также:
«Слежу за системами Флика и Симеоне». Туран раскрыл первые тактические изменения в Шахтере

Прошлый сезон Трабзонспор завершил на седьмом месте в таблице турецкой Суперлиги.

Мы писали, что новый тренер Шахтера Туран назвал четыре турнира, которые хочет выиграть.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Артём Бондаренко ФК Шахтер Трабзонспор (Трабзон) Трансферы Чемпионат Турции Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X