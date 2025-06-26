Шахтер согласился продать футболиста сборной Украины в турецкий клуб за 6−7 млн евро — СМИ
Артем Бондаренко (Фото: FC SHAKHTAR)
Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины по футболу Артем Бондаренко близок к переходу в турецкий Трабзонспор.
По данным издания Taka Gazete, клубы достигли значительного прогресса в переговорах и практически согласовали все детали трансфера.
Ожидается, что Трабзонспор заплатит за 24-летнего футболиста 6−7 миллионов евро.
Турецкий клуб хотел подписать Бондаренко еще прошлой зимой, однако тогда трансфер сорвался из-за финансовых вопросов.
В сезоне 2024/25 Бондаренко отыграл 41 матч за Шахтер во всех турнирах, забил 12 голов и сделал восемь ассистов.
Напомним, в зимнее трансферное окно-2025 в Трабзонспор перешли футболисты Шахтера Александр Зубков и Даниил Сикан. Также за турецкую команду выступает украинский защитник Арсений Батагов.
Прошлый сезон Трабзонспор завершил на седьмом месте в таблице турецкой Суперлиги.
Мы писали, что новый тренер Шахтера Туран назвал четыре турнира, которые хочет выиграть.