Известный футболист нидерландского гранда получил травму в результате драки с двумя грабителями 10 августа, 17:08 Душан Тадичу удалось отбиться от грабителей (Фото:Душан Тадич via Instagram)

Лидер и капитан амстердамского Аякса Душан Тадич ранил руку во время драки с двумя вооруженными грабителями.

Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 июля в Амстердаме возле дома футболиста, сообщает De Telegraaf.

По информации издания, Тадич выходил из своего автомобиля, когда на него напали два вооруженных человека в шлемах.

Видео дня

Футболист сначала пытался убежать, но грабители его догнали, после чего началась драка.

Тадичу удалось открыть забрало шлема одного из грабителей и ударить в лицо, в результате чего футболист ранил руку.

В итоге футболисту удалось скрыться от грабителей местного кафе, а воры уехали с места преступления на скутере.

Отмечается, что ранее два человека в шлемах пытались попасть в дом Тадича под видом курьеров, однако жена не пустила их, поскольку футболист не был дома.



Ранее сообщалось, что экс-футболиста Динамо Домагоя Вида ограбили на 600 тысяч евро в Хорватии.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.