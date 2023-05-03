«Крестины нашего ангела». Футболист сборной Украины назвал дочь необычным именем — фото 3 мая, 11:14 Ефим и Анастасия поженились в марте 2022 года (Фото:Ефим Конопля via Instagram)

Футболист донецкого Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля вместе со своей женой Анастасией окрестили свою дочь.

Об этом сообщил Конопля в своем аккаунте в Instagram, опубликовав несколько фото из события.

Пара дала девочке довольно необычное двойное имя Анна-Аврора. В римской мифологии именем Аврора звали богиню утренней звезды.

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"Крестины нашей маленькой девочки и нашей радости. Пусть Господь Бог оберегает тебя Анна-Аврора", - написал Конопля.

Жена Конопли также поделилась с подписчиками фотографиями с радостного события.

«Крестины нашего ангела Анны-Авроры. Пусть Господь оберегает нашу Анну», – написала Анастасия.



Конопля сделал предложение Анастасии выйти замуж в январе 2022 года, а в марте они поженились.