«Крестины нашего ангела». Футболист сборной Украины назвал дочь необычным именем — фото
Ефим и Анастасия поженились в марте 2022 года (Фото:Ефим Конопля via Instagram)
Футболист донецкого Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля вместе со своей женой Анастасией окрестили свою дочь.
Об этом сообщил Конопля в своем аккаунте в Instagram, опубликовав несколько фото из события.
Пара дала девочке довольно необычное двойное имя Анна-Аврора. В римской мифологии именем Аврора звали богиню утренней звезды.
"Крестины нашей маленькой девочки и нашей радости. Пусть Господь Бог оберегает тебя Анна-Аврора", - написал Конопля.
Жена Конопли также поделилась с подписчиками фотографиями с радостного события.
«Крестины нашего ангела Анны-Авроры. Пусть Господь оберегает нашу Анну», – написала Анастасия.
Конопля сделал предложение Анастасии выйти замуж в январе 2022 года, а в марте они поженились.