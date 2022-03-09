Футболист Шахтера женился во время войны — фото
Война не помешала жениться (Фото:Ефим Конопля via Instagram)
Защитник донецкого Шахтера Ефим Конопля женился на своей избраннице Анастасии Гладун, несмотря на войну в Украине.
Ефим и Анастасия опубликовали одинаковые фотографии, продемонстрировав обручальные кольца.
Пара лаконично подписала фото: 09.03.2022. Новая семья».
Сообщалось, что Конопля сделал предложение своей девушке выйти замуж в январе этого года.
Интересно, что раньше Гладун встречалась с защитником киевского Динамо Денисом Поповым, но пара разошлась в 2020 году, а девушка начала встречаться с Ефимом Коноплей.
К слову, Попов в декабре прошлого года женился на своей девушке Дарье.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.