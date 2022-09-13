Экс-футболист сборной Англии попал в ужасное ДТП — фото

13 сентября, 11:57
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Энди Кэррол в результате ДТП не пострадал (Фото:Энди Кэррол via Instagram)

Энди Кэррол в результате ДТП не пострадал (Фото:Энди Кэррол via Instagram)

Бывший футболист сборной Англии Энди Кэррол стал участником жуткой автомобильной аварии.

Внедорожник Кэррола Mercedes GLS стоимостью 150 тыс. евро столкнулся с Ford Fiesta, которого отбросило почти на 30 метров, сообщает The Sun.

У автомобиля футболиста оторвалось переднее колесо. Также разбиты боковые панели и часть бампера.

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Кэррол избежал травм, в то время как пассажир Ford Fiesta был доставлен в больницу с жалобами на боль в груди.

По словам свидетелей, Кэрролл, находившийся за рулем, и женщина-водитель Fiesta прошли тест на наличие в организме алкоголя, но никого арестовали не было.

The Sun
Фото: The Sun
The Sun
Фото: The Sun

Ранее сообщалось, что бразильский футболист Артур Мело попал в ДТП, разбив свой Феррари.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол ДТП Авария Сборная Англии

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