Экс-футболист сборной Англии попал в ужасное ДТП — фото 13 сентября, 11:57 Энди Кэррол в результате ДТП не пострадал (Фото:Энди Кэррол via Instagram)

Бывший футболист сборной Англии Энди Кэррол стал участником жуткой автомобильной аварии.



Внедорожник Кэррола Mercedes GLS стоимостью 150 тыс. евро столкнулся с Ford Fiesta, которого отбросило почти на 30 метров, сообщает The Sun.

У автомобиля футболиста оторвалось переднее колесо. Также разбиты боковые панели и часть бампера.

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Кэррол избежал травм, в то время как пассажир Ford Fiesta был доставлен в больницу с жалобами на боль в груди.

По словам свидетелей, Кэрролл, находившийся за рулем, и женщина-водитель Fiesta прошли тест на наличие в организме алкоголя, но никого арестовали не было.

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Ранее сообщалось, что бразильский футболист Артур Мело попал в ДТП, разбив свой Феррари.

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