«Не все так просто». Украинский футболист почувствовал «тяжелую» энергию в Белом доме, где встречался с Байденом

Защитник сборной Украины Евгений Чеберко, выступающий в МЛС за Коламбус Крю, вспомнил, как вместе с командой побывал в Белом доме на аудиенции у 46-го президента США Джо Байдена.

В октябре 2024 года Байден пригласил Коламбус Крю в свою резиденцию в Вашингтоне в честь победы клуба в МЛС в сезоне-2023.

«Когда ты туда [в Белый дом] заходишь, ты чувствуешь такую атмосферу, такую security (охрану — ред.), потому что там работает очень много людей. Такие сразу воспоминания и ассоциации, как в этих фильмах, что там в Белый дом прошли террористы и заминировали или ограбили или, там, не знаю, хотят убить президента.

Я думаю, это невозможно, потому что там миллион людей работает над безопасностью, чтобы незваные люди не попали в Белый дом. И когда увидел президента у него в офисе, где они принимают решения, такое возникло впечатление, что ты чувствуешь эту энергию!

Там же принимаются такие глобальные решения, как развязывать войну или не развязывать войну, помогать этой стране или не помогать этой стране… И ты понимаешь, что энергия там немножко тяжелая, и когда начинаешь это осознавать, думаешь: «Ага, не все так просто здесь», — цитирует Чеберко Украинский футбол.

Евгений Чеберко выступает за Коламбус Крю с 2023 года. Он второй украинец, выигравший Кубок МЛС. Первым был Дмитрий Коваленко, который в 2004 году стал чемпионом североамериканской лиги в составе Ди Си Юнайтед.

